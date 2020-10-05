Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor

Gökova körfezinde tekne tatili yapan Sıla Gençoğlu, arkadaşlarıyla keyifli anlar geçiriyor. Sıla, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu "Gökova'nın selamı var" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

ÜNLÜ İSİMLER HAYRAN KALDI

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken eşi Hazer Amani ateş emojisi koydu. Gonca Vuslateri, Şükran Ovalı ve Şeyda Coşkun gibi isimler de Sıla'nın paylaşımına sessiz kalamadı.

İşte Sıla'nın çok konuşulan bikinili pozu: