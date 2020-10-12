Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Ülke ekonomisi kötü diyenlere sert çıkıştı: Nankörlük yapmayın

Sabah Gazetesi'ne röportaj veren Serdar Ortaç, özel hayatı ve gündeme ilişkin konularda konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, son zamanlarda ekonomik zorluk çektiği yönündeki haberler için de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BORÇLARIMI YAPILANDIRDIM"

Kendi ekonomik durumundan bahseden Ortaç, ülkenin ekonomisine de değinerek şu ifadeleri kullandı: "Şükürler olsun daha iyiyim. Borçlarımı yapılandırdım. Devlet bankası olan Halkbank'dan kredi almıştım, banka pandemi sürecinde beni hiç sıkıştırmadı. İnanın ödeme yapmanız gerekiyor diye aramadılar bile. Özel bankadan aynı krediyi alsaydım eminim her şeyime çoktan icra gelirdi.

"ÜLKEMİZİN DEĞERİNİ BİLELİM, ERDOĞAN GÜZEL YATIRIMLAR YAPIYOR"

"Pandemiden dolayı dünya zor bir dönemden geçiyor. Bunun etkisini ülke olarak biz de hissediyoruz ama halimize şükretmemiz gerekiyor. 'Ekonomi kötü' diyenler var ama Allah'a şükür herkesin elinde son model cep telefonu, altında araba var. Nankörlük yapmayalım. Bizden çok daha zor koşullarda yaşayan onlarca ülke var dünyada. Ülkemizin değerini bilelim. Başkan Erdoğan ülkemize çok güzel yatırımlar yaptı. Bir geçmiş Türkiye'ye bakın, bir de bugüne. Öyle bir kesim var ki Türkiye'de Başkan Erdoğan ağzıyla kuş tutsa yine de eleştirir. Daha ne yapsın bu ülke için Erdoğan? Öyle büyük ve güzel yatırımlar yaptı ki görmemek imkansız. Hep olumsuza bakmamak gerekiyor. Dolar yükseliyor diye eleştiride bulunanlar, biz kendi SİHA'mızı üretiyoruz, bir de buna baksınlar. Türkiye yıllarca bir tek otomobil bile üretemezken şimdi savunma sanayimizin geldiği noktaya hayranlıkla bakıyorum."

"BEN ERDOĞAN'I SEVİYORUM BU YANDAŞLIK DEĞİL"

Gündeme ilişkin açıklamalarından dolayı 'yandaş sanatçı' olarak algılanan Serdar Ortaç, bu konu hakkında da sözlerine şöyle devam etti: "Ben yandaş sanatçı değilim. Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorum ama bu yandaşlık değil. Bakın iddia ediyorum; Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları 200 sene sonra onu sevecek ve takdir edecekler. Niye biliyor musunuz? Türkiye'ye bıraktığı eserlerden, ülkemize yaptığı yatırımlardan dolayı... Herkesin görüşüne saygılıyım. Ama kendi fikrim var ve bunu açıkça beyan ediyorum. Atatürk, Menderes, Özal ve son olarak da Erdoğan, bu ülke için çok önemli şeyler yaptı. Bakın benim babam CHP'liydi. Ben onun bu tercihine hep saygı duymuştum. Şimdi hükümetin yaptıklarını beğenmeyebilirsin, eleştirebilirsin buna saygı duyuyorum ama ben Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin icraatlarını beğeniyorum ve takdir ediyorum. İnsanlar da benim bu görüşüme saygı duymalı. Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler. Sadece değer açısından değil, görünüş açısından bile."

"HAYATIMIN BUNDAN SONRASINI SEÇİL'İMLE GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra müzisyen Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, "Seçil hem akıllı, hem de eğitimli bir kadın. Karantina sürecinde yalnız kalınca düşünme fırsatım da çok oldu. Seçil'i bu süreçte özledim. Ona karşı hata yapmıştım, kalbini kırmıştım, o yüzden ayrılmıştık. Telefon açtım ve ondan özür diledim. Seçil de kabul etti özrümü ve barıştık. Beni dinliyor, anlıyor ve benimle ilgileniyor. Allah hayatımın ikinci yarısında karşıma Seçil gibi bir kadın çıkardı. Bunu şans olarak görüyorum. Yaşamımın bundan sonraki dönemini de Seçil'imle geçirmek istiyorum. Şu an birbirimizi tanıma sürecindeyiz, evlilik için acele etmiyorum" dedi.