Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı

Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, İran asıllı sevgilisi Gazal ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Baş başa alışverişe çıkan Keremcem-Gazal çiftinin, AVM'de kaldıkları süre boyunca, maske ve eldiven kullanmaları dikkatlerden kaçmadı.

BAŞ BAŞA ROMANTİK DAKİKALAR

Mağazaları dolaştıktan sonra meydan katında bulunan bir restoranda başbaşa keyifli bir akşam yemeği yiyen sevgililer, daha sonra AVM'den ayrıldı.

"EVLİLİK MERAKLISI BİRİ DEĞİL"

Öte yandan Keremcem, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden konuk olduğu bir canlı yayında ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Keremcem, "Gazal, hayatı benim için yeniden anlamlandıran birisi. Şu an çok güzel gidiyor her şey. 1.5 yıldır birlikteyiz. Evlenme meraklısı biri de değil. Hayat planlar yaparken başına gelenlerdir. Göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"ÜNLÜ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"