Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi

Yıllarca bir günlük dizide rol alan ve adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Şeyma Korkmaz'a bir su firmasının reklamlarında oynaması için 200 bin dolar (1 Milyon 450 bin TL) teklif yapıldığı öğrenildi.

SADECE ORTADOĞU'DA YAYINLANACAK

Çekimlerinin yıl sonu yapılması planlanan reklam filmi sadece Ortadoğu'da yayınlanacak. Ünlü oyuncu geçen yıl da bir Türk Mobilya firmasının Fas ve Lübnan'daki reklam yüzü olmuştu.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Şeyma Korkmaz 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Korkmaz, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de geçirdi.

Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai suda ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı. 2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle kariyerine başlayan Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Şeyma Korkmaz, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Cüneyt Mete ile nikah masasına oturdu.