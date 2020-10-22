Ünlü oyuncu Natalie Portman, arkadaşlarıyla birlikte kadın futbol takımı kuruyor

Dünyanın en önemli kadın oyuncularından biri olarak kabul edilen Natalie Portman, futbol dünyasına giriş yaptı. Güzel oyuncu, birkaç oyuncu arkadaşıyla birlikte kadın futbol takımı kurmaya karar verdi.

Portman'ın yakın arkadaşları olan Jessica Chastain, Jennifer Garner, Uzo Aduba, America Ferrera ve Eva Longoria ile birlikte Amerikan Kadın Futbol Ligi'nde mücadele edecek bir takım kurmaya hazırlanırken, Angel City adını verecekleri takımın 2022 yılında ligde mücadele edeceği belirtildi.

"FUTBOLLA İLGİLİ TUTKUMUZ ÇOK YÜKSEK"

Konuyla ilgili açıklama yapan 39 yaşındaki oyuncu, "Amerika'daki kadın futbolunun geleceği beni heyecanlandırıyor. Arkadaş grubu olarak bu alanla ilgili tutkumuz çok yüksek çünkü ABD olarak dünyanın en popüler sporunda, dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz. Son iki Dünya Kupası'nı biz kazandık. Arkadaşlarımla bir araya geldik ve Angel City FC'yi Los Angeles'a getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Profesyonel bir spor dalında ilk kadın yatırımcılar olacaklarının altını çizen güzel oyuncu, "İnanılmaz sporcuların arasında yer alacak takımımızı oluşturacağımız için çok heyecanlıyız ve profesyonel bir spor dalında ilk kez kadınlar kurucu ve yatırımcı olacak" ifadelerini kullandı.