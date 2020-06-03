Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı eylül ayında İzmir'in tatil beldesi Çeşme'de dünyaevine girecek.

03.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:13

Sevilen oyuncu Ezgi Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenme kararı aldı. Çift, eylül ayında Çeşme'de nikah masasına oturacak.

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Milliyet'in haberine göre; 37 yaşındaki ünlü oyuncu 1,5 yıldır beraber olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile düğün hazırlıklarına başladı. Çift, tatil beldesi Çeşme'de kır düğünüyle evlenecek.

BALAYI İÇİN MAVİ TURA ÇIKACAKLAR

Evlilik için salgının hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da eylül ayını belirledi. Eylül ayının ilk haftasında nikah masasına oturmayı planlayan çift, balayı için de mavi tura çıkacak.