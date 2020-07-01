Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Karantina sürecini evinde geçiren ünlü model Didem Soydan, cüretkar paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Sınırları zorlayan Soydan, üstsüz bir pozunu paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Zaman zaman kendisini eleştiren takipçilerine verdiği yanıtlarla da gündemden düşmeyen Didem Soydan, göğüslerini eliyle kapatarak poz verdi. Bu anları 706 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Soydan, on binlerce beğeni aldı.

Ünlü model geçtiğimiz hafta da yatakta yarı çıplak yatarak poz vermiş ve bu paylaşımına da beğeni yağmıştı.