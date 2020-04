Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Milli mücadele yıllarında büyük zorluklarla kurulan ve mücadeleye öncülük eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tam 100 yıl önce bugün kuruldu. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ve bu anlamlı günü evlerinde kutlayan ünlü isimler paylaşımlarında şunları söyledi:

CEM YILMAZ

"Bugün 23 Nisan."

SILA

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. senesi kutlu ve mutlu olsun.

BİRCE AKALAY

"Ne heyecanlanırdık şu stat yürüyüşleri için. Dallar çiçek açtıysa bahar gelmiş, bahar gelmişse bayramımız gelmiş demekti. 23 Nisan, sonra 19 Mayıs.. Bu kıymetli tören geçitlerinden sonra tüm çalışmalarımızı,hünerlerimizi sergilediğimiz gösteriler yapardık.Büyük statlarda gerçekleşen o büyük törenler ise öğleden sonra TRT de yayınlanır, onları da izlemek,kutlamanın ve şölenin büyüklüğünü bize evlerimizden bile hissettirirdi. Adı üzerinde "bayramımızdı". Hem bizim bayramımızdı hem de Milli Bayramımızdı. Atatürk bugün Osmanlı'nın mebusan meclisini tanımamış, bağımsızlığımza, kurtuluşumuza giden yolda,Cumhuriyet için en önemli adımı atmış TBMM'yi kurmuştu. Demokrasi onun için araç değil amaç,çocuklar ve gençler ise geleceği nöbetçisiydi. Şimdi ben içimdeki küçük Birce'yle bugün tüm çocukların bayramını yürekten kutluyorum ve 100.yılı kutlanan meclisimi cansiperane koruyacağıma bir kez daha huzurunuzda söz veriyorum. Bilmem anlatabildim mi? Törenlerimizin geri geleceği günleri de elbette sabırsızlıkla bekliyorum. Bayramımız kutlu olsun!"

DANLA BİLİC

"23 Nisan'ımız kutlu olsun"

PINAR ALTUĞ ATACAN

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun"

MÜGE BOZ

"Çocukken, minicik de olsa ellerim sıkı sıkı tutardım bayrağımızı 23 Nisan kutlamalarında, düşmesine izin vermezdim asla. Dikkatle dinlerdim okunan her şiiri.. Koroda şarkı söyler, bando takımına ya da dans grubuna katılırdım mutlaka her sene. Duygulanırdım, gözlerim dolardı her seferinde. Küçücük olsam da anlardım yaşananları, ve bugünün bizim için önemini. Daha doğmadan Atatürk sevgisiyle doluydu kalbim. Aileden aktarılan bir sevgi bu. Ta o zamanlardan izindeyiz demiştik bir kere, sevmiştik yürekten, bağlıydık ilkelerine. Yıllar geçti değişmedi bu sevgi, hatta daha da anlam kazandı. Bayramlarda akan gözyaşları biraz daha arttı sadece. Bu bayram evde olsak da sana sevgimizi ulaştıracağız Ata'm. Senin tüm zorluklar karşısında bize ülkemize ışığı ve özgürlüğü ulaştırdığın gibi."

YILMAZ ERDOĞAN

"Hayallerinde sınır tanımayan çocukların" 100. Yılı kutlu olsun! "

GÜRGEN ÖZ

#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Evet, resimdeki o hafif göbekli çocuk ben oluyorum!"

BERGÜZAR KOREL

"Bundan güzel çağrı mı olur? Hepimiz coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını balkonlarımızdan kutluyoruz. Yavrularımıza bu coşkuyu yaşatmak bizim görevimiz. Biz 23 nisan akşamı saat 20:00 de bayraklarımızla balkonlarımızda olacağız. Hepimiz evde ama birlikte bayramımızı kutluyoruz."

ASLIHAN GÜRBÜZ

"Ne büyük gurur, çocuklara hediye edilen ilk ve tek bayramın bizim olması, kutlu olsun"

TÜLİN ŞAHİN

"İlk 23 Nisan'ı"

EDA TAŞPINAR

"Atam, hediye ettiğin en değerli bayramın 100. yılında gönül isterdi yanında olmayı, bu özel günü coşkuyla kutlamayı.. Mavi gözlüm, sen bizim kalbimizde, attığımız her adımda düşüncelerimizde, varlığınla yüreğimizde, yolumuzu aydınlatan oldun. Bizler, her hareketimizde senle nefes aldık, kaderimize senle ilerledik. Sadece büyük bir lider geleceği minik kalplere emanet ederdi. Ödenemeyecek borçlar listesi 1 numara: Mustafa Kemal Atatürk-Minnettarız. Bu ulusa özgürlüğü armağan eden yüce insan, saygıyla eğiliyorum"

DEMET EVGAR

"100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldi. İnsanları etkilemek bir deha gerektirir. Herkes vatanı seviyor ve kurtarmaya çalışıyordu ama Mustafa Kemal Paşa lider nitelikleriyle halkı bir araya getirmeyi başardı. Mücadelenin merkezi Ankara olacaktı."

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN

"Milletimizin bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımızın 100.yılı kutlu olsun...Ne mutlu Türk'üm diyene."

YASMİN ERBİL

"23 Nisan kutlu olsun"

ŞEBNEM FERAH

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. İçimizdeki çocuklar da hep umutlu..."

İDİL FIRAT

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." Mustafa Kemal Atatürk" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! ???? Nice 100 yıllara, nice 23 Nisanlara!

OKTAY KAYNARCA

"23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

YAĞMUR ÜNAL

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun. Özgürlüğü çocuklara armağan eden en içten duyguya saygı."

EMRE ALTUĞ

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100.yılı kutlu olsun."

TÜRKAN ŞORAY

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 100. yılını kutladığımız bu bayramımız 23 Nisan 1920 Türk devletinin temelinin atıldığı, Atatürk'ün başkanlığında Türkiye büyük millet Meclisinin açıldığı gündür. Yani "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" demektir. Ülke işgal altındayken bağımsızlığımızın ilan edildiği ve ülkemiz için çok önemli olan bu günü ulu önder Atatürk çocuklara armağan etmiştir ve ülkemizi onlara emanet etmiştir.

Çocuklarımız Atatürk'ün ışığında ülkemize faydalı bireyler oldular ve bundan sonra da olacaklar. Ülkemizin yarınlarının umudu olmaya devam edecekler... Çocuklarımız siz bizim her şeyimizsiniz tüm çocukların mutlu olduğu nice 23 Nisanlara"