Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı

Travelers Turnuvası'nın son gününde golfçü Ian Poulter, talihsiz bir an yaşadı. Atış yaptığı sırada kameralara gaz çıkarırken yakalandı. Daha sonra kameramana dönen ünlü sporcu "Bunu çektin mi?" diye sordu.

"BUNUN SESSİZ OLMASI GEREKMİYOR MU?"

Talihsiz an sonrası Poulter'ın turnuvadaki partneri Greg Chalmers'ın, "Orada kal. Bunun sessiz olması gerekmiyor muydu?" dediği duyuldu.

Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ian Poulter, "Bugün biraz rüzgarlı başladı" yazdı.