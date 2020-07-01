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Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı

Ünlü golfçü Ian Poulter'ın, katıldığı bir turnuvada yaptığı atıştan sonra gaz çıkarması kameralara yansıdı.

01.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:12

Travelers Turnuvası'nın son gününde golfçü Ian Poulter, talihsiz bir an yaşadı. Atış yaptığı sırada kameralara gaz çıkarırken yakalandı. Daha sonra kameramana dönen ünlü sporcu "Bunu çektin mi?" diye sordu.

"BUNUN SESSİZ OLMASI GEREKMİYOR MU?"

Talihsiz an sonrası Poulter'ın turnuvadaki partneri Greg Chalmers'ın, "Orada kal. Bunun sessiz olması gerekmiyor muydu?" dediği duyuldu.

Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ian Poulter, "Bugün biraz rüzgarlı başladı" yazdı.

Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
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