Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?

17-23 Ağustos tarihleri arasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair haftalık burç yorumlarını okuyarak atacağınız adımları, vereceğiniz kararları şekillendirebilirsiniz.

KOÇ: Salı gününden itibaren, aşk ve çocuk konuları ana başlığınız olacak. Arkadaş çevrenizden büyüklerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Ancak doğru iletişimle ve güçlü enerjinizle problemi çözmek kolay olacak. Geçmişte emek verdiğiniz; yurt dışı, eğitim veya hukuk konularında güzel gelişmeler olabilir. Eşinizin ailesinden destek alabilirsiniz.

BOĞA: Aile içinde ani tepkiler duygusal anlamda kırıcı olabilir. Ancak uzun sürmeden çözüme ulaşacak. Çalışanlar müdürleriyle veya firma sahibiyle problem yaşayabilirler. Ancak kendilerini çok iyi ifade ederek, haklarını koruyabilirler. Yaptığınız çalışmaların karşılığını ticari gelir olarak alabilir ve maddi anlamdaki hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

İKİZLER: Aile, ev, gayrimenkul le ilgili konulara yoğunlaşacaksınız. Kardeş veya kuzeninizle; bir miras veya ödeme yüzünden, duygusal anlamda kırıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Eşinizin aile büyükleriyle anlaşmakta zorlanabilir, ani gelişmelerle canınınız sıkılabilir. Maddi kazançlarınıza ve öz değerinizi korumaya odaklanırsanız motivasyonunuz artacak.

YENGEÇ: Kısa bir yolculuk yapabilir, kardeş ve yakın çevrenizle zaman geçirebilirsiniz, araba alabilirsiniz. Çalışma ortamındaki kadınlarla anlaşmazlık yaşayacaksınız. Ancak enerjinizi güçlü bir şekilde ortaya koyacak ve doğru iletişimle de olayların üstesinden gelebileceksiniz. Arkadaş çevrenizde de ayrışmalar olabilir, bu sizin hayrınıza bir durum.

ASLAN: Daha önce yapmış olduğunuz çalışmaların sonucunda, kazançlarınızı artıracaksınız. Duygusal ve fikirsel anlamda büyüklerle anlaşmakta zorlanacak ancak ; içinize dönecek ve sorunu kendi iç dünyanızda çözmek isteyeceksiniz. Yurtdışı, eğitim veya hukuksal konulardaki bazı duygusal kırgınlıklarınızla ilgili güzel gelişmeler moral verebilir.

BAŞAK: Aileniz ve eviniz için verdiğiniz çabanın karşılığını alacaksınız. Çocuğunuz veya aşkınızla duygusal gerilimli bir hafta olabilir. Fazla baskıcı olmamakta yarar var. Kırıcı diyaloglara dikkat etmelisiniz. Şehir dışı yolculuk yapabilirsiniz. Kariyerinizi ve mevcut konumunuzu korumak istiyorsanız, bu hafta biraz sessiz kalmakta yarar var.

TERAZİ: Kardeşinizle veya yakın çevrenizle kadersel ve aynı zamanda da duygusal anlamda zorlayıcı olaylar yaşayabileceğiniz bir hafta. Aile ve gayrimenkul konularında bir süredir devam eden sorunlar; bu hafta hem duygusal hem de zihinsel anlamda yorucu boyutta olabilir. Ancak enerjiniz güçlü ve geçmiş tecrübelerinizle olayları daha iyi yönetebileceksiniz.

AKREP: Mevcut durumunuzu korumaya ve daha iyi nasıl oluruma odaklanacağınız bir hafta. Bir yandan da tatil özlemi duyabilirsiniz. Kardeş ve yakın çevrenizdeki sorunlar bu hafta sizi de oldukça yorabilir. Yurt dışı bağlantılı veya eğitim gibi işlerden kazanç elde edebilirsiniz. Uzun zamandır emek verdiğiniz konularda, ektiğinizi biçebilirsiniz.

YAY: Şehirlerarası yolculuk yapabilirsiniz. Yurtdışı, eğitim ve hukuki konularda; geçmişte verdiğiniz uğraşların güzel neticesini alabilirsiniz. Ancak maddi kazanımlarla ilgili beklenmedik aksilikler çıkabilir. Evliler eşlerinin ailesinin maddi konulara müdahalesi yüzünden problem yaşayabilirler. Ek gelirlerle moraliniz düzelebilir.

OĞLAK: Ödeme, kredi, miras ve ameliyatlar haftanın ana teması. Evliler eşiyle, ortak iş yapanlar ise, ortağıyla ani tepkiler nedeniyle gerginlik yaşayabilirler. Ancak sorunu aşmak kolay olacak. Kendi kendinize yarattığınız fazla baskıcı tutumunuz yüzünden oldukça zorlanabilirsiniz. Her şey katı bir disiplinle ve tamamen kurallarla yönetilemez.

KOVA: büyüklerle geçmişten gelen sorunlar yine kriz çıkarabilir. Evliler, maddi kaynaklarının istediği boyuta gelmesi ve çevrelerinden alacakları destekle enerjilerini güçlü bir şekilde yansıtabilirler. Bekarlar ise; evliliğe yönelik adımlar atabilirler. Ortak iş yapanlar gelirlerini artırabilirler. Duygusal davranırsanız maddi kayba uğrayabilirsiniz.

BALIK: Günlük koşturmalar ve sağlığınızla ilgili bazı işlerle ilgilenebilirsiniz. Ön planda olmak isteyeceğiniz bir hafta. Duygusal kararlarla fazla harcama yapabilir ve sonra pişman olabilirsiniz. Mevcut konumunuza ulaşmak için uzun süredir verdiğiniz emeklerin karşılığını maddi ve manevi olarak alabileceksiniz. Ani ve dürtüsel davranışlara dikkat.