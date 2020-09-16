Eda'nın öldüğü kazada 17 günde iddianame hazırlandı; sürücüye 15 yıl hapis istendi

Bursa'da, dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun (20), yokuşta geriye doğru giderken kontrolden çıkarak kayan kamyonet ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirmesi ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, 17 gün içerisinde hazırladığı iddianameye göre, tutuklu kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (36) hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

DUVARA ÇARPARKEN GENÇ KIZ ARKASINDA KALDI

Kaza, 30 Ağustos tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. İlhami Bekiroğlu yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, yokuş aşağı geriye doğru hareket ettiği sırada kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine daha sonra da bir evin duvarına çarparak durabildi. O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu, duvar ile kamyonetin arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Kazanın ardından olay yerinden koşarak kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

SON PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI

İki gün sonra doğum günü olan Eda'nın Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Müdüroğlu'nun sosyal medya hesabından sabah yaptığı paylaşımlarda ise, 'aşure aşererek güne başladım' ve 'bu aşure ne veli nimet bir şey harika' yazması yürekleri dağladı. Genç kızın olay günü yaptığı paylaşımda ise 'içimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok' yazması dikkat çekti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma 17 gün içerisinde tamamlandı. İddianamede, tutuklu kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl hapis cezası istendi. İddianame Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık İlhami Bekiroğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.