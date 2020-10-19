Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre içerisinde üniversilerde yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin aaçıklamada bulundu. Üniversiteler Ekim ayında açılacak mı? İşte, ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin açılmasına yönelik, ''Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabiki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.'' ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okul öncesi, birinci sınıf ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını yineleyerek okullardas eğitime geçecrk öğrencileri uyardı. Öte yandan lise 9. 10. 11. sınıflar ve ortaokul 5. 6. 7. sınıfların durumuyla ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.