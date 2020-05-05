Son dakika: YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilecek YKS ve askeri öğrenci sınavlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BAHÇELERE KİMSE ALINMAYACAK

ÖSYM Başkanı açıklamasında, "Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak"ifadelerine yer verdi.

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