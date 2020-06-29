Üniversite taban puanları açıklandı mı? YÖK Atlas tercih robotu 2020

ÖSYM tarafından lisans eğitime geçiş için düzenlenen YKS, hafta sonu 3 oturum halinde yapıldı ve YKS kitapçık ve cevap anahtarları da yayımlandı. YKS sonuçlarının hemen ardından tercih sürecine girecek öğrenciler, Atlas YÖK üzerinden fikir edinebilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YKS sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 28 Temmuz 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılmış olacak.Sonuçların akabinde üniversite taban puanları belirlenecek.

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçların hemen ardından yayımlanan taban puanları için resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer yandan tercihlerin ne zaman yapılacağına dair tarih de belli olmuş değil. Fakat geçtiğimiz 2019 yılında YÖK tarafından üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açıldı.

YÖK ATLAS NEDİR?

Üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlandı ve YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.