Un helvası nasıl yapılır? Un helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Tatlı denilince en sevilen lezzetlerin arasında Un helvası ilk sırada yer alıyor. Un helvası hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ikramlıklar arasında yer almaktadır. İşte Un helvası nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

CEVİZLİ UN HELVASI MALZEMELERİ

• 100 gram tereyağı

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 2 su bardağı un

• Yarım su bardağından biraz fazla kırılmış ceviz

Şerbeti İçin;

• 2 su bardağı toz şeker

• 3 su bardağı sıcak su ya da süt

YAPILIŞI

1. Un helvasının yapımı için, bir kasede sıcak su ya da sütü ve toz şekeri karıştırın. Şekerin erimesi yeterli olacaktır.

2. Uygun bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alarak eritelim.

3. Yağ eridikten sonra unu ilave ederek tahta kaşıkla karıştıralım ve 15 dakika kadar kavuralım. (un kahve rengi alana kadar).

4. Unumuz yeterince kavrulduktan sonra cevizleri ekleyelim ve 1-2 dakika daha kavuralım.

5. Unumuz kavrulduktan sonra şerbeti yavaş yavaş ilave edelim ve şerbetini çekene kadar sürekli karıştıralım. (top top olmasın diye).

6. Hazır hale gelen helvamızı ocaktan aldıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verelim.

7. Un helvası tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI

• Unu rengi dönene kadar kavurmalısınız. Daha fazla kavurarak yakmamalısınız. Yukarıdaki ölçüler için unu 15 dakika kavurmak yeterli geldi. Ancak siz yarım ölçü yapacaksanız 10 dakika kadar kavurabilirsiniz.

• Unun üzerine suyu eklerken topaklanmamasına dikkat etmelisiniz.

• Dilerseniz helvanızın yanında dondurma servis edebilirsiniz.

• Bu tarifimizi un helvası sütsüz olarak yaptık, siz su yerine aynı ölçüde süt de kullanabilirsiniz.

KAÇ KALORİDİR?

• 1 çorba kaşığı helva yaklaşık olarak 65 kaloriye denk gelmektedir.