Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti
TFF 1. Lig ekibi, Ümraniyespor, bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Senegalli golcü 34 yaşındaki Moussa Sow'u kadrosuna kattı.
28.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:43
TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, önemli bir transfere imza attı. İstanbul ekibi, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Senagalli futbolcu Moussa Sow, renklerine bağladı.
2012-2017 yılları arasında 5 yıl boyunca sarı lacivertli kulübün kadrosunda bulunan Sow, Fenerbahçe ile 1 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.
SON OLARAK GAZİANTEP'TE FORMA GİYDİ
Ekim 2019'dan beridir bir kulüple sözleşmesi bulunmayan Moussa Sow, son olarak 2018-19 sezonunda Gaziantep FK takımının formasını giymiş ve Antep ekibiyle çıktığı 15 maçta 4 gol kaydetmişti.