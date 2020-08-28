Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti TFF 1. Lig ekibi, Ümraniyespor, bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Senegalli golcü 34 yaşındaki Moussa Sow'u kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, önemli bir transfere imza attı. İstanbul ekibi, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Senagalli futbolcu Moussa Sow, renklerine bağladı.

2012-2017 yılları arasında 5 yıl boyunca sarı lacivertli kulübün kadrosunda bulunan Sow, Fenerbahçe ile 1 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.

SON OLARAK GAZİANTEP'TE FORMA GİYDİ

Ekim 2019'dan beridir bir kulüple sözleşmesi bulunmayan Moussa Sow, son olarak 2018-19 sezonunda Gaziantep FK takımının formasını giymiş ve Antep ekibiyle çıktığı 15 maçta 4 gol kaydetmişti.