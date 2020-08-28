Ümraniye'de nedeni bilinmeyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı

Öğrenilen bilgiye göre olay Ümraniye'de Çakmak Mahallesi İkbal Caddesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 2 kişi arasında neden olduğu belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Sokak ortasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan kimliği henüz belirlenemezken, silahı olan şahıs yanındaki silahını çıkarıp ateş açtı. Açılan ateş sonrası Önal K. adlı vatandaş aldığı silah darbesi sonrası yere yığıldı. Silahı ateşleyen şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşandı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayı gören vatandaşlar, hızlıca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yaralıyı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları inceledi. Kamera ve görgü tanığı çalışması yapan polis, kaçan saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.