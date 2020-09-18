Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu

Haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun, Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü. Bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlanan bir kamyon şoförü ise olayın yaşandığı anlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SİYAH ARAÇLA PARKA GELİP BEYAZ ARAÇLA GİTTİ"

Programa bağlanan bir kadın izleyici, dün sabah saatlerinde araçla para gelen Gülay Uygun'un bir erkekle beyaz araca bindiğini sonra da camide kadının kayıp anonsunun geçtiğini söyledi.

"OLAY YERİNDEN ERKEK BAĞRIŞLARI GELDİ"

Yayına bağlanan bir kamyon şoförü ise kadının ölü bulunduğu alana yakın bir yere hafriyat götürdüklerini ve o esnada bir erkek sesleri duyduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen şoför, şunları söyledi: "Aracımla hafriyat sahasına girerken olayın olduğu yerden bir erkek sesi duydum. Olay yerinin yukarısına çıktığımda beyaz bir araç gördüm. Toprak yolda araç kullandığımdan silah sesini tam net duymadım. Sesleri duyan orada çalışan abiler de dışarı çıktılar. Hatta abiler 'Bağıran çocuk kendi canına kıydı' dediler. Bir erkek intihar ettik zannettik. Ben aracımdaki hafriyatı döküp yarım saatte geldiğimde bir yunus ekibi ve ambulans gelmişti. 30-40 dakika sonra. Oradaki arkadaşlarda olayı görmedi sadece bağırma sesi duydular. İntiharın olduğu yere yürüyerek gidilecek bir yer değil. Oraya dolmuş ve otobüs yok."