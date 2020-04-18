Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda giydiği formasını açık artırmaya çıkardı.

GELİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞLANACAK

Genç teknik adam, elde edilen geliri ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacak.

Son olarak Bosna Hersek'in Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat, 3 aylık sürenin ardından oturum ve çalışma izni alamamış ve Türkiye'ye geri dönmüştü.