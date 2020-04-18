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Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı

Fenerbahçe'de kaptanlık da yapan eski futbolcusu Ümit Özat, futbolculuğu döneminde giydiği formayı satışa çıkardı.

18.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:24

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda giydiği formasını açık artırmaya çıkardı.

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GELİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞLANACAK

Genç teknik adam, elde edilen geliri ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacak.

Son olarak Bosna Hersek'in Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat, 3 aylık sürenin ardından oturum ve çalışma izni alamamış ve Türkiye'ye geri dönmüştü.