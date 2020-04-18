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Fenerbahçe, Ümit Özat, Spor

Ümit Özat Fenerbahçe formasını satıyor

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda giydiği formasını açık artırmaya çıkardı.

18.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:41
Ümit Özat Fenerbahçe formasını satıyor

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda giydiği formasını açık artırmaya çıkardı. Elde edilen geliri ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacak.

Özat 100. yıl formasını satıyorÜmit Özat, Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda giydiği formasını açık artırmaya çıkardı. Elde edilen geliri ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacak.

Kaynak: Hürriyet

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