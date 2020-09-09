Ümit Can Uygun kimdir? Ümit Can Uygun nereli, kaç yaşında? Ümit Can Uygun tutuklandı mı?

Aleyna Çakır takma adını kullanan Sema Esen, erkek arkadaşı Ümit Can tarafından evinde ölü olarak bulunmuştu. Uygun'un daha önce de sosyal medyada kız arkadaşına şiddet uyguladığı videoları paylaşmasının ardından, Esen'in ölümünde cinayet şüphesi olduğu sosyal medyada tartışılan konular arasına girdi.

ÜMİT CAN UYGUN KİMDİR?

Kız arkadaşı Aleyna Çakır'a (Sema Esen) şiddet uyguladığı görüntülerle adı duyulan Ümit Can Uygun'un, sosyal medyaya düşen söz konusu şiddet içerikli videoda Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü öne sürüldü. Ardından videonun 17 Nisan'da çekildiği ortaya çıktı.

Olayın ardından Uygun'un gözaltına alındığı ve sonrasında ise serbest bırakıldığı bildirildi. Konuyla alakalı olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü, ''17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darbedildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek, Ümit Uygun ve E.Ö.'den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar, adli mercilerce serbest bırakılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

Çakır, 3 Haziran günü Ankara'daki evinde erkek arkadaşı Ümit Can tarafından ölü olarak bulundu. Sosyal medyada Aleyna Çakır'ın cinayete kurban gittiği iddiaları gündeme geldi.

Uygun'un sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre, Ankara'da yaşıyor. Ayrıca hesabında iki farkı firmada iş veren olarak görünüyor.