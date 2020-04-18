UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler başkent Trablus'un güneyindeki Tarhune kentine sabah saatlerinde operasyon başlattı.

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdülmelik Medeni, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Tarhune'ye operasyonun başladığını duyurdu.

Libya yerel kaynalarına göre, 7 cepheden başlatılan operasyon hava kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçlarıyla da (SİHA) destekleniyor.

12 HAFTER MİLİSİ TUTUKLANDI

UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, "Terhune operasyonu kapsamında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı birliklerin lideri Halife Hafter milislerinin elindeki 'Havatim' askeri kampına girerek 12 Hafter milisini tutukladıklarını" duyurdu.

Operasyon kapsamında 5 ağır silah monte edilmiş aracı da ele geçirdiklerini belirten Kununu, Hafter milislerinin başkent Trablus'un sivil yaşam alanlarına düzenledikleri roketli saldırılara tepki olarak bu sabah Terhune operasyonunu başlattıklarını hatırlattı.

HAFTER MİLİSLERİNİN TOPLANMA VE İKMAL NOKTASI

Hükümet güçlerinin, Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.