Umay ismi oldukça sık kullanılan ve sevilen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeplebu ismin anlamı ve çağrıştırdıkları merak konusu Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi ne anlama geliyor?

UMAY ANLAMI NEDİR?

Umay kelimesi pek çok anlama geliyor.

- Orhun Yazıtları'nda yer alan, kadınları ve çocukları koruduğuna inanılan Tanrı,

- Devlet Kuşu,

- Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli tanrıça,

UMAY İSMİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Umay, değişik anlamlara gelen ve her anlamıyla güzel bir karşılık bulan özel Türkçe isimlerden biridir. Birçok aile bu isim hakkında bilgi almaya çalışırken Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışıyor. Umay ismi Kur'an'da yer almaz.