Ülkeye milyonlarca dolar kazandırdılar! İşte Türkiye'de en çok yatırım alan 5 girişim

Türkiye'deki girişimciliğin artık daha fazla profesyonel destek görmeye başlaması ve yatırım potansiyelinin artması, startupların ayakta kalmasını destekleyen unsurların başında geliyor. Son olarak mobil oyun firması Peak Games, ABD merkezli Zynga'ya 1,8 milyar dolara satıldı. Peak, bu rakamla Türkiye'nin ilk Unıcorn'u yani değeri 1 milyar doların üzerindeki girişimi oldu. Peki Türkiye'de en çok yatırım alan 5 girişim hangileri?

1- PEAK GAMES: 1,8 MİLYAR DOLAR (ZYNGA)

Peak Games 2010 yılında Sidar Şahin tarafından kuruldu. Şirket kısa zamanda Facebook'a yaptığı oyunlarla büyüyerek yabancı yatırımcıların ilgisini çekti. 2011 yılında Forbes dergisi şirketi umut vaat eden firmalar arasında gösterirken Avrupalı Ealrybird Venture Capital şirkete 5 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Firma 2012 yılında günlük en fazla aktif kullanıcıya hizmet veren 10 mobil oyun şirketinden biriydi. Şirket 5 dilde hizmet verirken her ay oyunlarını 10 milyon oyuncu oynuyordu.2013 yılına gelindiğinde 25 milyon aktif aylık oyuncusu ve aldığı 30 milyon dolarlık yatırım vardı.

2017'de Türkiye'den çıkmış en büyük dijital oyun şirketlerinden biri olan Peak Games dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Zynga tarafından 1,8 milyar dolara satın alındı.

2- TRENDYOL: 728 MİLYON DOLAR (ALİBABA)

Trendyol kadın girişimci Demet Mutlu tarafından 2009 yılında kuruldu. 300 bin dolar sermaye ile başlayan Demet Mutlu, Trendyol'un değerini 16 ayda 150 milyon dolara ulaştırdı.

2018 yılında Trendyol'un büyük bir kısmı Alibaba tarafından 728 milyon dolara satın alındı. Günümüzde Trendyol'un ana hissedarı Alibaba'dır.

3- YEMEK SEPETİ: 589 MİLYON DOLAR (DELİVERY HERO)

Melih Ödemiş, Nevzat Aydın Gökhan Akan ve Cem Nufusi, 2000 yılında Yemek Sepeti'ni kurdular. 2012 yılında General Atlantic, Yemek Sepeti'ne 44 milyon dolar yatırım yaptı. 2015 yılında Delivery Hero, Yemek Sepeti'ni 589 milyon dolara satın aldı. Yemek Sepeti bu satın almayla Türkiye'nin milyar TL değerlemeyle çıkış yapan ilk internet girişimi oldu.

2019'da 3,2 milyon üye kazanan Yemek Sepeti'nin toplam kullanıcı sayısının 14 milyona ulaştı. 69 ilde, 25 binin üzerinde üye restoran ve günde aldığı ortalama 480 bin siparişle 14 milyon kullanıcısına hizmet veren Yemek Sepeti, 19. yılında da yüzde 50'nin üzerinde büyüdü.

4- GRAM GAMES: 250 MİLYON DOLAR (ZYNGA)

Gram Games 2012 yılında, mobil platformlar için ilgi çekici ve eğlenceli oyunlar üretmek amacıyla İstanbul'da Mehmet Ecevit tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana İstanbul'da ve Londra'daki merkezlerinde tam 77 çalışanıyla mobil oyun dünyasında sesini duyuruyor.

Gram Games'in ortaya çıkardığı bulmaca oyunları her gün 3 milyon kişinin mobil cihazlarında oynanıyor. 5 yıl içinde büyük ilerleme kaydeden Gram Games, 2018 yılında dünyanın en ünlü oyun geliştiricilerinden biri olan Zynga tarafından 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı satın alındı.

5- GİTTİ GİDİYOR: 217,5 MİLYON DOLAR (EBAY)

5 Şubat 2001 tarihinde yayına başlayan Gitti Gidiyor, alıcılarla satıcıları buluşturan bir e-ticaret sitesi yaratmak üzere yola çıkan Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından kuruldu.

2007 yılı Mayıs ayında dünyanın en büyük e-ticaret sitesi eBay Gitti Gidiyor'a ortak oldu. 2011 yılı Mayıs ayında eBay'in Gitti Gidiyor'un %93 hissesini satın alması ile Gitti Gidiyor tam anlamı ile eBay ailesine katıldı.