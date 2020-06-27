Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı başladı! Canlı anlatım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı lacivertlilerde, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, ile aillevi nedenlerden dolayı ülkesine Slovenya'ya dönen Miha Zajc, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alacak.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı lacivertlilerde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi Vedat Muric ve Garry Rodrigues, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

KARAMAN, KULÜBEDE OLAMAYACAK

Göztepe maçında ceza alan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, kulübede yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Mehmet, Rodrigues, Muriqi.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakem Ali Şansalan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Mehmet Ekici serbest vuruşu kullandı ve topu direkt olarak kaleye gönderdi. Kaleci Farnolle topu kolayca kontrol etti ve oyunu eliyle hemen başlattı.

Dakika 4: Mehmet Ekici sol kanattan ceza sahası içindeki Muriqi'ye pasını gönderdi, kaleci Farnolle isabetsiz gelen topa sahip oldu.

Dakika 9: Fenerbahçe'de sol kanatta süratlenen Garry Rodrigues, Muriqi'yi topla buluşturamadı, araya savunma girdi.

Dakika 10: İlk 10 dakikalık bölüm geride kalırken her iki takım da net pozisyonlar üretemedi.

Dakika 16: Acquah'ın gönderdiği yüksek topta Gökhan Töre ceza sahası içinde hareketlendi, kaleci Altay ondan önce davranarak topu aldı ve oyunu kurdu.