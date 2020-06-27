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Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlık sonrası 11'e geri döndü.

Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
27.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:03

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı lacivertlilerde, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, ile aillevi nedenlerden dolayı ülkesine Slovenya'ya dönen Miha Zajc, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alacak.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı lacivertlilerde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi Vedat Muric ve Garry Rodrigues, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

KARAMAN, KULÜBEDE OLAMAYACAK

Göztepe maçında ceza alan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, kulübede yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Mehmet, Rodrigues, Muriqi.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut.

Haber Yorumları (2)
YUNUS: Şu jailson u defans oynatmayın ya adam orta saha da iyi
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KOR: Malatya bugün feneri çok zorlar
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500
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