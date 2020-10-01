Ülke puanı sıralamasında Türkiye, Ukrayna'nın gerisine düştü

Takımlarımızın Avrupa'da son dönemde başarısız sonuçlar alması UEFA ülke puanı sıralamasında ciddi bir sıkıntı yaşamamıza neden oldu.

11. sıradaki yerini kaybetmemek için Ukrayna ve İskoçya ekiplerinin başarısızlığını bekleyen Türkiye, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Gent'i 3-0 yenip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasıyla bir basamak geriledi ve 12. sıraya düştü. Sezon sonunda bu basamakta kalmamız durumunda 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak. UEFA ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerilememiz durumunda Avrupa Ligi'ne direkt giden takımımız da olmayacak.

11. sıraya tekrar yükselmemiz halinde ise ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de Kupa 1'e gitme şansı bulursa 2022-23 sezonunda Devler Ligi gruplarına direkt gidebileceğiz.

G.SARAY-RANGERS MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Galatasaray'ın hemen arkamızdaki İskoçya'nın ekibi Rangers ile oynayacağı maçın önemi bir kat daha arttı. Sarı-kırmızılı takım bugün deplasmandaki mücadeleyi kaybederse 13. sıraya düşme ihtimalimiz çok yükselecek. Ayrıca ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Demir Grup Sivasspor'un toplayacağı puanlar da kritik değere sahip.

(Sabah)