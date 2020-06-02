Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, 1 Temmuz'dan itibaren Ukrayna ile düzenli uçak seferlerini başlatmaya ve Ukraynalı turistleri kabul etmeye hazır olduğunu söylediğini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türk ekonomisi adına sevindiren gelişmeyi duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon konuşması gerçekleştirdiklerini ve söz konusu konuşmada, iki ülke ilişkilerini etraflıca ele aldıkları bildirildi.

TÜRKİYE 1 TEMMUZ'DA HAZIR

Telefon konuşmasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin 1 Temmuz'dan itibaren sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına açmaya ve Ukrayna ile düzenli uçak seferlerine başlamaya hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.