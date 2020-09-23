Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Ukrayna'da üniversite öğrencisi genç kızları öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Hüsnü Can Çökmez, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Duruşmada son sözü sorulan sanığın, "Canavarca his, ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir, canavarca hisle öldürmedim. Anlık bir olaydı. Pişmanlığımı göstermek zorunda değilim, pişmanlığımı içimde yaşıyorum" demesi pes dedirtti.

Ukrayna'nın Harkov kentinde 31 Aralık 2018 tarihinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'ni öldüren tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez(21)'in yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden genç kızların aileleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANMASIN"

Duruşmada söz alan ailelerin avukatı, "Sanık üzerine atılı suçu tasarlayarak delilleri yok etme gayretiyle ve canavarca hisle işlemiştir. Bu ağırlaştırıcı nedenler dikkate alınarak hüküm kurulmasını ve takdiri indirim nedenleri ile haksız tahrik hükümlerinin özellikle uygulanmamasını talep ederiz" diye konuştu.

"CİNAYET PLANLI OLARAK İŞLENDİ"

Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız, cinayetin planlı olarak işlendiğini söyleyerek, "Kapıyı nasıl açtığını bilmiyoruz, hazırlıklı girmiş eve. Buket'e sorduğu 'benimle mi olmak istersin ölmek mi' sorusuna aldığı cevap karşılığında üstüne saldırıyor, bıçaklıyor, kesiyor. Zeynep'i bekliyor onu da katlediyor. Sonra ablasıymış gibi oğlumla mesajlaşıyor. Meydana gelen olay nedeniyle ailece perişan olmuş durumdayız. Sanık cezalandırılsın" dedi. Babası Hikmet Levent Yıldız, "Sanık suçu önce Türkiye'de uzun süre planlamış. Daha sonra Ukrayna'ya giderek kızımı yakın takibe almıştır. Kızımı evine girerek öldürmüş, onun ölmesini izlemiş, sonrasında eve gelen Zeynep'i de öldürmüştür" diyerek sanığın cezasında indirim yapılmamasını istedi.

Bunun üzerine söz alan Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi ise, "Sanık hem bizi hem Buket'in ailesini mahvetmiştir. Hiçbir indirimden yaralanmamasını talep ederiz" diye konuştu.

PES DEDİRTEN SÖZLER: PİŞMANLIĞIMI GÖSTERMEK ZORUNDA DEĞİLİM

Son sözü ve savunması sorulan tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez, "Canavarca hisle insan öldürmekten bahsediyorlar. Canavarca his, ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir. Ben canavarca hisle öldürmedim. Anlık bir olaydı. Katılanlar pişman olmadığımı söylüyor. Ben pişmanlığımı göstermek zorunda değilim, pişmanlığımı içimde yaşıyorum. Benim öldürdüğüm kişilerin ölümünü izlediğim söylenmektedir. Bunu nasıl söylüyor, kendileri orada mıymış?" ifadelerini kullandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hüsnü Can Çökmez'i maktul Buket Yıldız'a yönelik eyleminden dolayı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynep Hüsünbeyi'ne yönelik eyleminden dolayı ise, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli bir kişiliğe sahip olduğunu gerekçe göstererek cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Öte yandan, sanık hakkında "hırsızlık", "cebir kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından da toplamda 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hüsnü Can Çökmez ile Buket Yıldız'ın internet üzerinden tanışıp duygusal ilişki yaşadığı, bir süre sonra Buket Yıldız'ın üniversite eğitimi almak üzere Ukrayna'ya yerleştiği, tarafların anlaşamayarak ayrıldıkları belirtilmişti.

Sanık Çökmez'in 31 Aralık 2018 tarihinde yüz yüze görüşüp barışmak için eski kız arkadaşı Buket Yıldız'ın Ukrayna'daki evine gittiği, Yıldız'ın barışmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, sanığın mutfaktaki bıçağı alıp Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsnübeyi'ni boğazını keserek öldürdüğü anlatılmıştı. Cinayetten sonra evde bulunan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tableti bir valize koyarak olay yerinden ayrıldığı, Türkiye'ye geldiği kaydedilmişti.

İddianamede, Hüsnü Can Çökmez'in "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. "Bina dahilinde hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından da 6 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.