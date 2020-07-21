Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi

Ukrayna'nın Lutsk kentinde bir yolcu otobüsünde bulunan 20 kişiyi rehin alan silahlı saldırgan, çektiği videoda otobüsü patlatma tehdidine bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, otobüs içinde 20 kişiyi rehin tutan silahlı saldırganın talebini yerine getirdi. Saldırgan, tüm rehineleri serbest bıraktı. Taleplerden biri, Ukrayna liderinin halka 2005 yapımı "Earthlings" belgeselini izleme çağrısında bulunmasıydı. Ayrıca saldırgan, devlet ve yargı yetkililerinin "yasal terörist" olduklarına dair video paylaşmalarını da talep etmişti.

"BELGESELİ HERKES İZLESİN"

Zelenskiy, saldırganın talebini yerine getirerek Facebook hesabından yaptığı videolu açıklamada, "2005 yapımı "Earthlings" belgeseli, herkes izlesin" ifadelerini kullandı. "Earthlings", insanların kullandığı hayvansal ürünleri elde ederken başvurulan 'insanlık dışı' yöntemleri anlatıyor.

TALEP YERİNE GETİRİLİNCE REHİNELER SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan, talebinin yerine getirilmesinin ardından rehineleri serbest bıraktı. Rehineler otobüsten çıktıktan sonra patlama meydana geldi. Ukrayna medyası, patlamanın otobüsün dışında meydana geldiğini yazdı. Ukrayna İçişleri Arsen Avakov, Twitter'den yaptığı açıklamada, tüm rehinelerin sağ kurtulduğu bilgisini paylaştı. Ukrayna medyası, otobüsten önce saldırganın çıktığını ve polisler tarafında yakalanarak yere yatırıldığını, daha sonra rehinelerin otobüsten çıkmaya başladığını bildirdi.

DEVLET VE YARGI YETKİLİLERİNDEN VİDEO TALEP ETMİŞTİ

Ukrayna'da bir yolcu otobüsünde bulunan 20 kişiyi rehin alan silahlı bir saldırgan çektiği videoda devlet ve yargı yetkililerinin "yasal terörist" olduklarına dair video paylaşmalarını talep etmişti. Gözü dönmüş saldırgan aksi takdirde otobüsü patlatacağını belirtmişti.