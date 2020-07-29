Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı

Ukrayna'nın Dnipro kentinin işlek bir caddesinde bir kadın ve erkek tartışmaya başladı. Tartışma nedeniyle sinirlenen şahıs, kadının kafasına tekme atarak bayılmasına neden olurken çevredekilerin şaşkın bakışları altında olay yerini terk etti. Saldırganın başına ödül konuldu.

6 BİN LİRALIK ÖDÜL

Hadisenin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Dnipro Belediye Başkanı Borys Filatov, saldırganın bulunmasına yardım edecek kişiye 900 dolar (yaklaşık 6 bin 250 TL) ödül vereceğini açıkladı. Polis, halen saldırganı arıyor.