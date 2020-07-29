Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da caddenin ortasında tartışığı kadına tekme ile saldıran şahıs, olayı görenleri şok etti. Şahıs, kadının kafasına tekme attıktan sonra bayılan kadını cadde ortasında bırakıp olay yerinden ayrıldı.
29.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:21
Ukrayna'nın Dnipro kentinin işlek bir caddesinde bir kadın ve erkek tartışmaya başladı. Tartışma nedeniyle sinirlenen şahıs, kadının kafasına tekme atarak bayılmasına neden olurken çevredekilerin şaşkın bakışları altında olay yerini terk etti. Saldırganın başına ödül konuldu.
6 BİN LİRALIK ÖDÜL
Hadisenin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Dnipro Belediye Başkanı Borys Filatov, saldırganın bulunmasına yardım edecek kişiye 900 dolar (yaklaşık 6 bin 250 TL) ödül vereceğini açıkladı. Polis, halen saldırganı arıyor.