Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti
25.09.2020 22:10 | Güncelleme: 25.09.2020 23:27
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesinde AN-26 tipi askeri uçak, motorunda yaşanan arıza nedeniyle düştü. Kazada, uçakta bulunan 18 askeri öğrenci ve 4 mürettebat hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, 22 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna basınında uçağın motorunda yaşanan arıza nedeniyle düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkov iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.
22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sırasında uçakta 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu, yerel saatle 21.45 itibarıyla kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.