UEFA, Süper Kupa'nın sınırlı seyirciyle oynanma ihtimalinin olduğunu açıkladı

2020 UEFA Süper Kupa'nın koronavirüs tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olabileceği açıklandı.

UEFA'dan yapılan duyuruya göre, 55 üye federasyonun genel sekreterleri, statların kademeli olarak taraftarlara açılması konusu başta olmak üzere, salgın sonrası Avrupa futbolunda yaşanan sorunları değerlendirmek için video konferans yoluyla toplandı.

Toplantıda, karşılaşmalara seyirci alınmasının ancak sıkı hijyen kuralları uygulanması şartıyla mümkün olabileceği vurgulandı. Müsabakanın deneme amacıyla sınırlı sayıda taraftarla oynanabileceği ifade edildi.

MACARİSTAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

24 Eylül'de oynanacak ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin şampiyonlarını karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçına Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak.