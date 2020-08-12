UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Shakhtar Donetsk - Basel maç sonucu kaç kaç bitti? Wolverhampton - Sevilla maçı kaç kaç bitti? UEFA yarı final eşleş

Sporseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United Kopenhag ve Inter Bayer Leverkusen maçalrı oynandı. Büyük heyecana sahne olan maçlar sonrası Shakhtar Donetsk - Basel maç sonucu kaç kaç bitti? UEFA yarı finale kim yükseldi? Wolverhampton - Sevilla maçı kaç kaç bitti konuları araştırıldı.

SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, 2. dakikada Junior Moraes, 22. dakikada Taison, 75. dakikada penaltıdan Alan Patrick ve 88. dakikada Dodo'nun golleriyle İsviçre temsilcisi Basel'i 4-1 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

WOLVERHAMPTON - SEVİLLA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Müzesinde 5 UEFA Avrupa Ligi kupası bulunan İspanyol ekibi Sevilla, İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı 88. dakikada Lucas Ocampos'un golüyle 1-0 mağlup etti ve yarı final biletini aldı.

UEFA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak.



16 Ağustos / 22:00 Sevilla - Manchester United

17 Ağustos / 22:00 Inter - Shakhtar Donetsk