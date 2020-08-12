UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Shakhtar Donetsk - Basel maç sonucu kaç kaç bitti? Wolverhampton - Sevilla maçı kaç kaç bitti? UEFA yarı final eşleş Pandemi nedeniyle verilen ara sonrası tekrar başlayan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dün akşam oynanan Shakhtar Donetsk - Basel maçı ve Wolverhampton - Sevilla ile devam etti. Peki, UEFA'da yarı finale kim yükseldi? Wolverhampton - Sevilla maçı kaç kaç bitti? Shakhtar Donetsk - Basel maç sonucu kaç kaç bitti?

Sporseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United Kopenhag ve Inter Bayer Leverkusen maçalrı oynandı. Büyük heyecana sahne olan maçlar sonrası Shakhtar Donetsk - Basel maç sonucu kaç kaç bitti? UEFA yarı finale kim yükseldi? Wolverhampton - Sevilla maçı kaç kaç bitti konuları araştırıldı. SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, 2. dakikada Junior Moraes, 22. dakikada Taison, 75. dakikada penaltıdan Alan Patrick ve 88. dakikada Dodo'nun golleriyle İsviçre temsilcisi Basel'i 4-1 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı. WOLVERHAMPTON - SEVİLLA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Müzesinde 5 UEFA Avrupa Ligi kupası bulunan İspanyol ekibi Sevilla, İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı 88. dakikada Lucas Ocampos'un golüyle 1-0 mağlup etti ve yarı final biletini aldı. UEFA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak.

Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak. 16 Ağustos/ 22:00 Sevilla - Manchester United 17 Ağustos/ 22:00 Inter - Shakhtar Donetsk