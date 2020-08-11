UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Manchester United Kopenhag maç sonucu kaç kaç bitti? Inter Bayer Leverkusen maçı kaç kaç bitti? UEFA yarı finale kim

Sporseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United Kopenhag ve Inter Bayer Leverkusen maçalrı oynandı. Büyük heyecana sahne olan maçlar sonrası Manchester United Kopenhag maç sonucu kaç kaç bitti? UEFA yarı finale kim yükseldi? Inter Bayer Leverkusen maçı kaç kaç bitti konuları araştırıldı.

MANCHESTER UNİTED KOPENHAG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United, Kopenhag'ı 95. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle yenerek yarı finale yükseldi.

Normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin 95. dakikasında Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçen Manchester United, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve son dört takım arasına adını yazdırdı.

Manchester United, yarı finalde Wolverhampton-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

INTER BAYER LEVERKUSEN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Inter, UEFA Avrupa Lig çeyrek finalinde karşılaştığı Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Inter'e turu getiren golleri 15. dakikada Nicolo Barella ve 21. dakikada Romelu Lukaku atarken, Alman ekibinin tek golünü 24. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Inter, yarı finalde Shakhtar Donetsk-Basel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA YARI FİNALE KİM YÜKSELDİ?

UEAF Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Inter yarı finale yükseldi. Bugün oynanacak Shakhtar Donetsk-Basel ve Wolverhampton-Sevilla maçalrı ile yarı finale yükselen diğer takımlar da netleşecek.