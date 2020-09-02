Üçüncü kez hamile olduğu ortaya çıktı

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren, sosyetik güzelin üçüncü çocuğuna hamile olduğu söyleniyor.

GÖNLÜNDEN ERKEK GEÇİYOR

Hu¨rriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine go¨re; 2012 yılında ilk kızı Emine'yi, 2013'te de ikinci kızı Ela'yı kucaklarına alan c¸iftin go¨nlu¨nden bu kez erkek bebek gec¸iyor.& ;





Ancak henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, "Her şeyden önce sağlıklı olsun" temennisinde bulunuyormuş.



