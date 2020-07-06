Twitch nedir? Twitch para kazanma sistemi nedir? Twitch Prime nedir? Twitch izlenme rekorunu kırdı!

Oyun severlerin ve oyuncuların bir numaralı buluşma noktası olan Twitch, koronavirüs pandemisi döneminde en çok kazançlı çıkan platformlardan biri oldu. Sitenin günlük ziyaretçi sayısı her geç gün artmaya devam ediyor. Her gün binlerce kişinin buluştuğu platformun izlenme oranları haberimizin detaylarında yer almaktadır.

TWITCH NEDİR?

Bir sosyal medya platformu olan Twitch, her geçen gün popülaritesini artırmaktadır. Yayıncıların saatlerce canlı olarak oyun oynayabildiği veya chat denilen takipçilerin sohbet ettiği bölümle iletişime geçebilmesi sebebiyle etkileşimli bir ortam ortaya çıkmaktadır.

Platformda pek çok oyun kategorisi ve yayıncı bulunuyor. Dilerseniz sevdiğiniz bir yayıncıyı takip edebilirsiniz, dilerseniz bir kategoriyi takip edebilirsiniz. Twitch kategorileri arasında bulunan bazı başlıklar:

Fortnite

Sadece Sohbet

Call of Duty: Modern Warfare

Valorant

Minecraft

Apex Legends

League of Legends

Hyper Scape

Bunlara ek olarak daha yüzlerce başlık görebilirsiniz.

TWITCH PARA KAZANMA SİSTEMİ NEDİR?

Yayıncılar, canlı yayınları sırasında takipçilerinden bağış almaktadır. Bir diğer durum ise Twitch ile ortaklık kurmaktır. Bunun için 5000 aboneye ihtiyacınız vardır. Twitch ile ortaklık kurduktan sonra abone olma yani subscriber durumu açılacaktır. Böylece takipçiler abone olabilir ve aylık olarak para kazanabilirsiniz. Paranın bir kısmı Twitch tarafından kesilmektedir. Ayrıca oynadığınız oyundan veya Twitch ile adını duyurmak isteyen markalarla da sponsorluk kurulmaktadır.

Twitch'in başarılı yayıncılarından olmanız durumunda, Twitch veya oynadığınız oyun tarafından düzenlenen turnuvalara katılma fırsatı da bulabilirsiniz.

TWITCH PRİME NEDİR?

Twitch Prime, Twitch abonelik sistemine verilen addır. Bu abonelik sistemi ile her ay pek çok hediyeye sahip olacaksınız. Her ay farklı oyunlara ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz veya oyun içi eşya kazanabilirsiniz. Birçok oyunda da büyük indirimler kazanma şansınız olacaktır.

Ayrıca, Prime ile her ay takip ettiğiniz bir kanala ücretsiz abone olabilirsiniz. Böylece, izlediğiniz yayıncıyı destekleyebilirsiniz ve reklamsız yayın izleme hakkına sahip olursunuz. Yayıncıları izlerken chatte farklı rozetler göreceksiniz. Bunlara Twitch Prime ile ulaşmak mümkündür.

Twitch Prime üyeliğini, Twitch web sitesinden yapabilirsiniz.

TWITCH İZLENME REKORUNU KIRDI! TWITCH NE KADAR İZLENİYOR?

2020'nin ilk 3 ayında toplam 3 milyar saat izlenme ile rekor kıran Twitch, kendi rekorunu kırarak görüntülenme sayısını artırdı. Koronavirüs pandemisi sebebiyle evlerinde kalan binlerce oyun sevdalısı Twitch ile eğlenmeyi tercih etti.

Stream Hatchet ve Streamlabs'in yaptığı araştırmaya göre, Twitch 2020 yılının ikinci çeyreğinde 5 milyar saat izlenmeye ulaştı. Kendi rekoruna %62,7 artış ekleyerek büyümeye devam eden Twitch, oyun yayıncılığı hizmetleri konusunda kendini ispatlamaya devam ediyor.

Yayınlanan raporda ayrıca ortalama eş zamanlı görüntüleme rekorunun kırıldığı da görülüyor. Eş zamanlı görüntülemenin 2019 yılına göre %63,4 büyüdüğü görülüyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde bu sayı 2.4 milyona ulaştı.

Bu oran, geçen yıllara göre %83,1 artışa denk geliyor. Twitch pazar payının %67,6'sını elinde tutarak lider konumda olmayı sürdürüyor.

Twitch'in bu kadar öne çıkmasının altında başka sebepler de yer alıyor. Microsoft'un oyun yayın platformu olan Mixer 22 Haziran gününde yayını durdurdu. Facebook ile işbirliği yapan Microsoft şimdilik istediği ilgiyi göremedi. İleriki dönemlerde neler olur tam olarak bilinmiyor ama Facebook'a geçen pek çok yayıncı yeniden Twitch platformuna dönüyor.

Twitch'ten sonra en çok izlenen canlı oyun yayını platformu ise YouTube Gaming Live olarak görülüyor. %39.6 izlenmesi olan Youtube Gaming Live'in başarılı oyuncuları arasında CouRage, Jack "CouRage" Dunlop, Rachell "Valkyrae" Hofstetter yer alıyor.

TWITCH TÜRKİYE EN ÇOK ABONESİ OLAN KANALLAR KİMLER?

wtcN - 1.795.329 takipçi

Unlost - 1.592.268 takipçi

Jahrein - 1.402.879 takipçi

Mithrain - 1.230.055 takipçi

Kendine Müzisyen - 1.312.019 takipçi

Elraenn - 1.136.719 takipçi

Pintipanda - 769.477 takipçi

Rammus53 - 932.857 takipçi

Elwind - 681.502 takipçi

ZEON - 928.535 takipçi

pqueen - 421.828 takipçi

TWITCH'TE EN ÇOK ABONESİ OLAN KANALLAR

@ninja - Richard Blevins - Fortnite, çeşitli oyunlar

@tfue - Turner Ellis Tenney - Fortnite

@shroud - Michael Grzesiek - Çeşitli oyunlar

@myth - Ali Kabbani - Fortnite, çeşitli oyunlar

@summit1g - Jaryd Lazar - Çeşitli oyunlar

@timthetatman - Timothy Betar - Fortnite, çeşitli oyunlar

@pokimane - Imane Anys - Çeşitli oyunlar, sadece sohbet

@rubius - Rubén Doblas -Minecraft, chat, çeşitli oyunlar

@riotgames - Riot Games - League of Legends

@dakotaz - Brett Hoffman - Fortnite