Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen nereli, kaç yaşında? Cansu Canan Özgen eşi kim?

Cansu Canan Özgen, İstanbul'da doğdu ve İngilizce Maden Mühendisliği eğitimi aldı. 2020 yılında ise basketbolcu Erden Eryüz ile nikah masasına oturdu. BJK TV'de sunuculuk kariyerine başladı ve ardından Habertürk TV'ye geçti. İşte, ayrıntılar...

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmenidir. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan Canan Özgen, tarih bölümünde yüksek lisans eğitimini südürüyor. Televizyon kariyeri için ise diksiyon dersleri aldı.

BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyeri sonrası Habertürk TV'ye geçti, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara geldi. 2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sundu. Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeyi sürdürdü. 1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla sevenleri karşısına çıktı.

Sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazan Cansu Canan Özgen, ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer aldı. 9 Şubat 2020 tarihinde ise basketbolcu Erden Eryüz ile hayatını birleştirdi.

Canan Özgen ve eşi Erden Eryüz