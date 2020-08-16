Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, ablası Katre Türkay ile tatil cenneti Marmaris'te keyif yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki sanatçı Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen 29 yaşındaki Tuvana Türkay'dan bikinili paylaşım geldi. Karın kasları ve fit görünümü ile dikkat çeken güzel oyuncu, paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı.

BOL BOL BİKİNİLİ FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR

Türkay'ın paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Selçuk Yöntem'in yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutlayıp ardından gönderisini kaldırarak sosyal medyada gündem olan Tuvana Türkay, uzun süre konuşulmuştu. Türkay, Instagram'dan bol bol bikinili fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunuyor.