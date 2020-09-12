Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden Evet dedi

İsmini açıklamayan bir kadın, sosyal medya hesabından klozette tuvaletini yaptığını sırada erkek arkadaşının diz çöküp kendisine evlenme teklif ettiği anın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi gördü; kimi kullanıcılar dalga geçti, kimisi ise tepki gösterdi.

KURGU MU SÜRPRİZ Mİ?

Kadının pantolonunun aşağıda olduğu sırada yapılan evlilik teklifi için, insanlar ortamın hijyenik olmamasına ve kadının yarı çıplak bir vaziyetteyken erkek arkadaşının içeri girmesine izin vermesine tepki gösterildi. Bazı kullanıcılarsa, erkeğin kadına sürpriz yapmak için tuvalette evlenme teklif etmediğini söyleyerek kadının elinde fotoğraf makinesi olmasına dikkat çekti. Kullanıcılara göre sürpriz bir evlilik teklifinde kadının hazırlıksız yakalanmış olması gerekiyordu. Fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.