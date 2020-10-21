Tuvalete giren kadını 2 metre uzunluğundaki dev piton kalçasından ısırdı

Akıllara durgun veren olay, Tayland'ın Samut Prakan bölgesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Boonsong Plaikaew, evindeki tuvaleti kullandığı sırada 2 metre uzunluğundaki bir piton tarafından kalçasından ısırıldı.

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

Kadın kanlar içinde kaldıktan sonra, dev piton talihsiz kadını bir de parmağından ısırdı. Pitonu parmaklarından uzaklaştırmayı başaran Plaikaew, daha sonra çığlık atarak yardım istedi. Plaikaew'in eşi, eve acil yardım ve hayvan kurtarma ekiplerini çağırdı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen acil yardım ekipleri kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Plaikaew, hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilmesinin ardından taburcu edilen Plaikaew'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.