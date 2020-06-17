Tutuklandıktan sonra koronavirüs çıkan kadının ifadesini alan savcı dahil 11 kişiye karantina
KAHRAMANMARAŞ'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attığı için tutuklanan Fatma Özdaş'ın (43) koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra aralarında ifadeyi alan cumhuriyet savcısının da olduğu 11 kişi, evlerinde karantinaya alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attığı için tutuklanan Fatma Özdaş'ın (43) koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra aralarında ifadeyi alan cumhuriyet savcısının da olduğu 11 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin Özdaş'ın temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışmasının devam ettiği bildirildi.
Olay, 3 Haziran'da merkez Dulkadiroğlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Fatma Özdaş, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin (45) yüzüne kezzap attı. Gürkan K.'nin ağır yaralandığı olayda Fatma Özdaş da üzerine sıçrayan kezzapla yaralandı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Özdaş, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 13 Haziran Cumartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan filyasyon ekiplerinin Fatma Özdaş'ın temas ettiği kişilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.