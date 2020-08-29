Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye Sırbist

A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde sahne alıyor. A Milli Futbol Takımımız Sırbistan'a konuk olacak. Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye Sırbistan maçı nerede?

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan maçı, 6 Eylül Pazar günü saat 20.45'te başlayacak

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Türkiye Sırbistan maçı TRT 1'den naklen şifresiz yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

İşte Milli Takım'ın aday kadrosu;

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Takım maç programı TFF'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Programa göre, maç programı şöyle;

Türkiye-Macaristan ULUSLAR LİGİ

3 Eylül 21:45

Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

6 Eylül - 21:45

Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ

7 Ekim - Saati belli değil

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ

11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ

14 Ekim - 21:45

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ

11 Kasım - Saati belli değil

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ

15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

18 Kasım - 21:45