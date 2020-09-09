Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı

İstanbul'da araç almak isteyen bir vatandaş Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden gördüğü ikinci el araç için ilanda bulunan numarayı arayarak kapora yatırdı. Ancak aracı ekspertize götürdüğünde ilanda olmayan birçok hasar gören alıcı aracı almaktan vazgeçip kaporasını almak istedi ancak araç sahibi vermedi. Kaporasını almak isteyen vatandaş ise parasını icra yolu ile almak için yasal yollara başvurdu.

BİRDEN FAZLA HASAR TESPİT EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, araç site üzerinden satışa sunulurken "Araç tamı tamına dört dörtlük araçtır. Alan kişi mazot alıp gidecek" şeklinde ilanı gören Ö.K., ekspertiz raporunu gördüğünde hayatının şokunu yaşadı. Araç satışa sunulurken herhangi bir hasar kaydı bulunmamasına rağmen ekspertiz raporuna göre araçta birden fazla hasar tespit edildi.

"ARACIMDA PROBLEM YOK KAPORAYI VERMEM"

Aracın hasarlı olduğunu öğrenen Ö.K., aracı almaktan vazgeçtiğini söyleyerek araç sahibine vermiş olduğu kaporayı iade etmesini istedi ancak araç sahibi aracında bir problem olmadığını iddia ederek parayı vermeye yanaşmadı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Kendisine araç alma ümidiyle kapora yatıran Ö.K., parasını alamayınca hakkını hukuk yoluna başvurarak aramaya karar verdi. İstanbul İcra Dairesine başvuran genç adam hasarlı aracını kendisine satmaya çalışan kişi hakkında icra takibi başlattı.