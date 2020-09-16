Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin yollara çıkması 10-15 yılı bulacak

Türkiye, yerli otomobil, doğal gaz rezervi keşfi gibi büyük adımlar atarken, bir güzel haberde uçan arabadan geldi. Tüm dünyanın dikkatini çeken Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdürlüğünü yaptığı BAYKAR firması, Türkiye'nin ilk uçan arabasını geliştirdi. Türk mühendislerinin tasarladığı "CEZERİ" isimli uçan araba, ilk testlerini başarıyla tamamlayarak 10 metre yüksekliğe ulaştı. Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı'nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan CEZERİ Uçan Araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

"YOLLARA İNMESİ 10-15 YILI BULACAK"

Atılan tarihi adım sonrası gözler, CEZERİ'nin ne zaman kullanıma sunulacağı merak konusu oldu. Aracın 10-15 sene içerisinde yollara çıkacağını belirten Selçuk Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak CEZERİ Uçan Araba'nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV'ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak." dedi.

İLK KEZ TEKNOFEST 2019'DA TANITILDI

CEZERİ Uçan Araba ilk defa 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geniş kitlelere tanıtıldı. 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoru kıran TEKNOFEST 2019'un en öne çıkan unsurlarından biri olan CEZERİ Uçan Araba, dünyanın birçok farklı ülkesinde haber olarak dikkat çekti.

1 SAATTE 70-80 KM YOL YAPACAK

Minimum teknik ve havacılık bilgisi, üst düzey güvenlik ile uçurulabilecek şekilde tasarlanan CEZERİ Uçan Araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak %100 elektrik ile uçuyor. Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ, gelecekte yapay zekâ sistemleri ile donatılacak. CEZERİ Uçan Araba'nın gelecekte 100 km/s seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak 1 saat havada kalarak 70-80 km menzile ulaşması hedefleniyor.