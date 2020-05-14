Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti

Koronavirüsle mücadele devam ederken, 11 Mayıs'ta Türkiye genelinde 420 AVM kapılarını açarken, ilk 3 günde ziyaretçi sayısı da belli oldu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, ilk 3 günde AVM'leri toplamda 3 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaretçi sayısının ortalama dörtte biri İstanbul'dan geldi.

EN ÇOK 11 MAYIS'TA AVM'YE GİDİLDİ

Altaş'ın paylaştığı bilgilere göre, ilk gün 1 milyon 226 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin olan AVM'lerdeki ziyaretçi sayısı üçüncü gün 1 milyon 180 bin oldu. Salgın öncesinde normal bir günde AVM'leri ortalama 6,5 milyon kişi ziyaret ediyordu.

150 BİN KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI

AVM'lerde mağazaların yaklaşık 40'ının açıldığını belirten Altaş, toplamda 150 bin çalışanın da AVM'lerde iş başı yaptığıni belirtti.

Altaş, kapalı olan 16 AVM'nin ve mağazaların çoğunun Ramazan Bayramı sonrası açılmasını beklediklerini söyledi.

Koronavirüsü salgını nedeniyle AVM'lerin çoğu Mart ayından itibaren kapılarını kapatmıştı. Hükümet 11 Mayıs itibarıyla AVM'lerin önlem alarak açılabileceği yönünde tavsiye kararı almıştı.