Türkiye işsizlik oranı 2020: Haziran ayı işsizlik rakamları belli oldu! İşsizlik oranı arttı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını duyurdu. Haziran ayında; kayıt dışı çalışma, istihdam, iş gücüne katılma oranı ne kadar oldu merak ediliyor. 2020 Haziran ayı işsizlik rakamlarına göre, işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile %15,9 olarak açıklandı. Türkiye işsizlik oranı kaç?

TÜRKİYE İŞSİZLİK ORANI 2020

15 - 64 Yaş Grubunda İşsizlik Oranı

* 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla %13,7,

* Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık artışla %16,0 oldu.

* Bu yaş grubunda istihdam oranı 4,0 puanlık azalışla %47,1,

* İş gücüne katılma oranı ise 4,4 puanlık azalışla %54,5 oldu.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı

* 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla %26,1,

* İstihdam oranı ise 6,0 puan azalarak %28,2 oldu.

* Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,4 puanlık azalışla %38,1 seviyesine ulaştı.

* Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık artışla %29,3'e ulaştı.

Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik Oranı

* Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak %14,3 oldu.

* İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 136 bin kişi artarak 4 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti.

* Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,6 puan artarak %41,6 oldu.

* İstihdam edilenlerin sayısı 431 bin kişi artarak 26 milyon 36 bin kişi olarak tahmin ediliyor.

* Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan artarak %48,6 oldu.

* İş gücüne katılan sayısı 567 bin kişi artarak 30 milyon 366 bin kişi olarak tahmin edildi.

* Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 36 bin kişi, sanayi sektöründe 25 bin kişi, inşaat sektöründe 141 bin kişi, hizmet sektöründe 230 bin kişi arttı.

HAZİRAN AYI İSTİHDAM ORANI KAÇ?

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 4,0 puanlık azalış ile %42,4 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 274 bin, sanayi sektöründe 319 bin, inşaat sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %19,3'ü tarım, %20,0'ı sanayi, %5,8'i inşaat, %55,0'ı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş Gücüne Katılma Oranı

* İş gücü 2020 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişi,

* İş gücüne katılma oranı ise 4,3 puanlık azalış ile %49,0 olarak gerçekleşti.

Kayıt Dışı Çalışanların Oranı

* Haziran 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak %31,3 olarak gerçekleşti.

* Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,3 puan azalarak %18,9 oldu.